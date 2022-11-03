Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний за связи с "Хезболлах" и КСИР

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. США ввели санкции против шести физических и 17 юридических лиц, а также 11 судов в связи с тем, что они якобы участвовали в схемах обхода рестрикций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и ливанским шиитским движением "Хезболлах". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте американского министерства финансов.

"Лица, управляющие этой незаконной сетью, используют ряд подставных компаний и мошеннических тактик, включая фальсификацию документов, чтобы скрыть происхождение иранской нефти, продать ее на международном рынке и избежать санкций", - приводятся в заявлении слова заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, курирующего в своем ведомстве противодействие терроризму и финансовую разведку.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В 2019 году Вашингтон принял решение внести КСИР и его силы специального назначения "Аль-Кудс" в список иностранных террористических организаций. В ответ на это власти Ирана внесли в свой перечень террористических организаций Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток, Южная и Центральная Азия.