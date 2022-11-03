Белый дом призвал политиков в Пакистане отказаться от насилия

В США осудили покушение на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты осудили покушение на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и призвали политиков этой исламской республики избегать насилия. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Соединенные Штаты решительно осудили нападение на Имрана Хана и его сторонников и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших. Насилию нет места в политике. Мы призываем все партии придерживаться принципов мира и отказаться от насилия", - сказала Жан-Пьер. Она беседовала с репортерами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Нью-Мексико. Прямая аудиотрансляция брифинга велась на сайте Белого дома.

Покушение на Имрана Хана было совершено в четверг в городе Вазирабад округа Гуджранвала. Экс-премьер возглавлял марш сторонников своей партии "Техрик-и-инсаф" под названием "Хакики Азади" ("Настоящая свобода"), который стартовал 28 октября из административного центра провинции Пенджаб - города Лахор. Нападавший молодой человек выстрелил из пистолета, когда политик стоял на крыше грузовика. В результате происшествия, по данным индийского телеканала NDTV, один человек погиб и еще 13 получили ранения. Сам Имран Хан был доставлен в больницу Лахора с ранением в правую ногу, его жизнь вне опасности. Как информировали пакистанские СМИ, полиция задержала подозреваемого в совершении покушения, он заявил, что пытался убить экс-премьера, поскольку тот "обманывал людей".

Имран Хан покинул пост главы пакистанского правительства в апреле 2022 года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия и избрала новым премьер-министром председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. С мая этого года партия Хана ведет кампанию по возвращению к власти в стране.