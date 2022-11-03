3 ноября, 18:47

Зеленский обсудил с Санду проблемы в энергетике

По словам президента Украины, они также обсудили падение в районе села Наславча обломков ракеты, сбитой украинской системой ПВО

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг обсудил по телефону с президентом Молдавии Майей Санду проблемы в сферах энергетики и безопасности.

"Во время разговора с президентом Молдавии Майей Санду обсудили текущие энергетические вызовы и вызовы в сфере безопасности для наших стран", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, они также обсудили падение в районе села Наславча обломков ракеты, сбитой украинской системой ПВО.

С понедельника Молдавия испытывает дефицит электроэнергии после ограничения ее поставок с Украины и Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье. Частично компенсировать образовавшийся дефицит Молдавии удается за счет более дорогих поставок из Румынии. 

Теги:
УкраинаМолдавияСанду, МайяЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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