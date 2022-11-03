Главы МИД ОАЭ и России обсудили усилия по укреплению сотрудничества между странами

WAM сообщает, что стороны также обсудили отношения и стратегическое партнерство между странами

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел в четверг в Абу-Даби встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ (WAM).

По его сведениям, стороны обсудили отношения и стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией, а также "усилия двух дружественных стран по укреплению перспектив совместного сотрудничества во всех областях".

Кроме того, министры, как отмечает агентство, "рассмотрели ряд проблем, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями" по этим вопросам.

В разговоре шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил итоги состоявшейся в октябре в Санкт-Петербурге встречи президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что результаты переговоров "явились отражением стремительного развития сотрудничества между странами".

Лавров прибыл в Абу-Даби в четверг из Аммана, где провел переговоры со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, а также был принят королем Иордании Абдаллой II. В прошлый раз российский министр приезжал в ОАЭ в 2021 году в рамках своего большого турне по странам Персидского залива.