Главы МИД Франции и Украины обсудили подготовку к парижской конференции о помощи Киеву

Катрин Колонна заявила, что ее страна продолжит оказание экономической и гуманитарной помощи Украине и намерена, в частности, направить обогреватели

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Франции и Украины Катрин Колонна и Дмитрий Кулеба обсудили в четверг подготовку к конференции по вопросам помощи Киеву, которая пройдет в Париже 13 декабря. Об этом французский министр сообщила на брифинге в Мюнстере на полях встречи глав МИД стран Группы семи (G7).

"Я сегодня провела переговоры с Кулебой, чтобы обсудить форматы и содержание международной конференции, посвященной помощи украинскому населению в предстоящий зимний период", - сказала Колонна, запись выступления которой опубликована в "Твиттере" французского внешнеполитического ведомства. Министр подчеркнула, что "помимо стран "семерки", ожидает участие в ней и других государств, которые хотят помочь украинцам справиться с зимним периодом".

Колонна отметила, что Франция продолжит оказание экономической и гуманитарной помощи Украине и намерена, в частности, направить обогреватели.

В конце октября во французском МИД сообщили, что Франция проведет 13 декабря международную конференцию по вопросам помощи Украине. По словам дипломатов, ее целью является "разработка конкретных и немедленных шагов для поддержки украинского населения в зимний период".

В начале недели президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил намерение провести такую конференцию в Париже.