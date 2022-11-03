СМИ: президент Бразилии не хочет участвовать в саммите Группы двадцати

Издание Metrópoles сообщило, что Жаир Болсонару решил отменить поездку после поражения на воскресных выборах президента, на которых он уступил социалисту Луису Инасиу Луле да Силве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару хочет отказаться от поездки на индонезийский остров Бали для участия в саммите Группы двадцати 15-16 ноября. Об этом сообщает столичное издание Metrópoles.

По его информации, глава государства решил отменить поездку после поражения на воскресных выборах президента, на которых он уступил социалисту Луису Инасиу Луле да Силве. Как уточняется, его ближайшие советники все еще пытаются убедить президента в необходимости поездки. Если им не удастся сделать этого, Бразилию на мероприятии будет представлять глава МИД Карлус Франса, уточняет Metrópoles.

Предшественник действующего бразильского лидера Мишел Темер приглашал Болсонару поехать с ним на саммит "двадцатки" в 2018 году после того, как консерватор победил на президентских выборах.