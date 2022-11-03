Правительство Британии подтвердило, что не будет переносить посольство в Иерусалим

Бывшая глава британского правительство Лиз Трасс ранее поручила оценить возможность переноса диппредставительства

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства подтвердило, что посольство страны в Израиле не будет перенесено в Иерусалим и останется в Тель-Авиве. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Этот вопрос был изучен. Планов переносить британское посольство нет", - приводит его слова газета Financial Times.

Бывшая глава британского правительство Лиз Трасс, придя к власти в начале сентября, поручила оценить возможность переноса диппредставительства. Против этого решения выступили британские оппозиционные партии, а также такие религиозные фигуры, как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Письмо Трасс направили и арабские дипломаты, указывая на то, что подобный шаг нарушит нормы международного права и поставит под угрозу отношения между странами.

Таким образом, позиция Великобритании относительно Иерусалима осталась неизменной - его статус должен быть определен на основе соглашения, достигнутого в ходе переговоров между израильтянами и палестинцами, а древний город должен стать совместной столицей израильского и палестинского государств.

В настоящее время посольства в Иерусалиме имеют США, а также Гватемала и Гондурас. Кроме того, в Иерусалиме работает дипмиссия непризнанного Косова.