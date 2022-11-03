3 ноября, 19:15,
обновлено 3 ноября, 19:42

Сирены воздушной тревоги сработали в прилегающих к сектору Газа районах

Армейская пресс-служба сообщила, что сирены прозвучали в районе поселений Нирим, Эйн-ха-Шлоша и Кисуфим

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги в четверг вечером прозвучали в нескольких районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в районе [поселений] Нирим, Эйн-ха-Шлоша и Кисуфим", - говорится в сообщении.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Как отмечает газета The Jerusalem Post, сирены воздушной тревоги сработали в Израиле впервые с момента окончания операции "Рассвет", которую израильские военные проводили против радикального движения "Исламский джихад" в секторе Газа с 5 по 7 августа 2022 года. 

Теги:
Израиль
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