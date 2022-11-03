Израильская армия заявила об одной ракете, выпущенной из сектора Газа по Израилю

По цели сработала система ПВО

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером одну ракету по израильской территории, по цели сработала система ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа [по территории Израиля]. Противовоздушные силы Армии обороны Израиля запустили ракету-перехватчик. Ракета, по-видимому, была перехвачена", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в трех израильских населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от сектора Газа. По ее информации, предупреждение о возможном ракетном обстреле прозвучало в поселениях Нирим, Эйн-ха-Шлоша и Кисуфим.

Как отметила в связи с этим газета The Jerusalem Post, сирены воздушной тревоги сработали в Израиле впервые с момента окончания операции "Рассвет", которую израильские военные проводили против радикального движения "Исламский джихад" в секторе Газа с 5 по 7 августа текущего года.