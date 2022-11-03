Мелони заявила, что в Брюсселе готовы учитывать позицию Италии по существующим проблемам

По мнению итальянского премьера, удалось преодолеть негативный нарратив о ней самой и ее правительстве

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, совершившая в четверг свой первый визит в качестве главы правительства в Брюссель, где встретилась с руководством Еврокомиссии, включая Урсулу фон дер Ляйен, выразила удовлетворение результатами своих переговоров.

"Италия хочет защищать свои национальные интересы и делать это в европейском периметре, изыскивая наилучшие решения с другими странами для преодоления проблем, с которыми мы все сталкиваемся. С точки зрения личных отношений создалась атмосфера общения, открытая и положительная, я вполне довольна", - сказала Мелони журналистам. Она также сообщила, что своим собеседникам представила точку зрения Италии по основным проблемам, среди них назвала украинский кризис и "все те последствия, которые он несет". Итальянский премьер указала на необходимость конкретных шагов в решении проблемы дорогой энергии.

Она также обсудила вопрос миграции, по которому увидела "готовность слушать". По ее мнению, удалось преодолеть негативный нарратив о ней самой и ее правительстве. "Мы - не марсиане, а люди, которые выражают свое мнение, и мне показалось, что с другой стороны люди, которые готовы слушать", - добавила Мелони в ходе краткого пресс-подхода.