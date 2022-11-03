На Украине в 11 субъектах 4 ноября будут отключать свет

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с 00:00 до 24:00 (с 01:00 до 01:00 мск) графики почасовых отключений будут действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части территории Запорожской области

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Электричество на Украине будут отключать 4 ноября в 11 субъектах страны. Об этом в четверг сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

Как уточнили в компании, с 00:00 до 24:00 (с 01:00 до 01:00 мск) графики почасовых отключений будут действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части территории Запорожской области. С 07:00 до 22:00 (с 08:00 до 23:00 мск) отключать электричество будут в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

С 10 октября власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан просят экономить электричество в пиковые часы.