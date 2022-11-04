CNN: Пола Пелоси выписали из больницы после совершенного на него нападения

Он находится дома, сообщает телеканал

ТАСС, 4 ноября. Пол Пелоси, муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в четверг был выписан из больницы в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, супруг Пелоси уже находится дома спустя шесть дней после совершенного на него нападения.

28 октября пресс-служба Нэнси Пелоси проинформировала, что злоумышленник ворвался в ее дом в Сан-Франциско и напал на ее супруга. 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей.

В понедельник прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения мужчине, напавшему с молотком на мужа спикера Палаты представителей - им оказался гражданин Канады Дэвид Депепи. Ему инкриминируется вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США, что грозит 30 годами тюрьмы, и совершение других правонарушений. Отдельно обвинения против Депепи выдвинули власти Сан-Франциско. Окружной прокурор Брук Дженкинс заявила, что нападение было политически мотивированным. Во вторник в суде в Сан-Франциско Депепи не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.