Генсек ООН приветствовал соглашение о прекращении боевых действий на севере Эфиопии

Антониу Гутерриш считает подписание этого документа важным шагом в сторону завершения конфликта

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует подписание соглашения между правительством Эфиопии и Народным фронтом освобождения Тыграя о прекращении огня.

"Я приветствую подписание вчера соглашения между правительством Эфиопии и руководством Тыграя. Это крайне важный первый шаг в сторону прекращения разрушительного двухлетнего конфликта", - написал в четверг в Twitter глава всемирной организации.

В среду в Претории, после девяти дней переговоров, состоялась церемония подписания делегациями федерального правительства Эфиопии и повстанцев штата Тыграй соглашения о прекращении боевых действий. Соглашение, подтверждая суверенитет и территориальную целостность Эфиопии, также предусматривает упорядоченное и скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка на севере Эфиопии, беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи, восстановление коммунальных и иных услуг, включая банковские и телекоммуникационные.

Повстанцы подняли в ноябре 2020 года в Тыграе мятеж, атаковав на территории штата базы федеральных сил. Вслед за этим они начали продвижение на юг страны с целью заблокировать эфиопскую столицу Аддис-Абебу, однако правительственным силам удалось остановить их наступление. Федеральные власти и руководство повстанцев обменялись 24 августа обвинениями в нарушении существовавших между ними с минувшей весны гуманитарного перемирия и прекращения огня. Бои вспыхнули на юге Тыграя и на севере соседнего штата Амхара. 1 сентября руководство повстанцев обвинило власти Эфиопии и соседней Эритреи в начале наступления на их позиции на северо-западе Тыграя, а 9 сентября - в наступлении на северо-востоке штата. Африканский союз предложил сторонам под своей эгидой переговоры, которые начались в ЮАР 25 октября. Сейчас они завершились достижением первого соглашения.