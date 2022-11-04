СМИ: Токио и Пекин готовят встречу Фумио Кисиды и Си Цзиньпина в середине ноября

По данным издания Sankei, Кисида на встрече обсудит с Цзиньпином возможность мирного решения тайваньской проблемы

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Токио и Пекин готовят встречу премьер-министра Японии Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина в середине ноября на полях одного из международных мероприятий в Азии. Об этом сообщила в пятницу газета Sankei со ссылкой на источники.

Как ожидается, на встрече, если она состоится, Кисида поздравит Си Цзиньпина в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК). Кроме того, отмечает газета, он может донести японскую позицию по вопросу Тайваня, в частности призвать к мирному решению проблемы путем переговоров.

Несмотря на ряд разногласий между Токио и Пекином, Кисида настроен на выстраивание "конструктивных и стабильных отношений" Японии с Китаем, которые в этом году отмечают 50-летие установления дипломатических связей, указывают источники Sankei.

Место ожидаемой встречи неизвестно, однако она может пройти на полях одного из международных мероприятий в Азиатском регионе. В середине ноября в Камбодже пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), позднее в Индонезии будет организован саммит G20, а после в Таиланде - саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях этих мероприятий, по данным источников Киодо, также готовится трехсторонняя встреча на высшем уровне между Японией, США и Южной Кореей.

В последний раз встреча премьера Японии и председателя КНР состоялась в декабре 2019 года, когда Си Цзиньпин встретился с Синдзо Абэ, занимавшим тогда пост главы японского правительства.