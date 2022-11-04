СМИ: парламентарии Туркмении и России заинтересованы в проведении совместных заседаний

Заместители верхних палат парламента двух стран Константин Косачев и Кусымгулы Бабаев провели встречу

АШХАБАД, 4 ноября. /ТАСС/. Парламенты Туркмении и России имеют широкие возможности для углубления партнерства, а парламентарии стран заинтересованы в проведении совместных заседаний. Об этом в пятницу сообщила газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам встречи заместителей верхних палат парламента стран Константина Косачева и Кусымгулы Бабаева.

"Отметив наличие широких возможностей для углубления партнерства, члены делегаций обменялись мнениями о выработке новых форматов работы. В данном контексте, высказав заинтересованность в проведении совместных заседаний парламентариев двух стран, члены делегаций обсудили организационные вопросы", - пишет издание.

Стороны уделили особое внимание выработке путей расширения связей в области законотворческой деятельности. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о возможностях наращивания межпарламентских контактов двух стран, приоритетах взаимодействия на предстоящий период, перспективах дальнейшего сближения России и Центральной Азии, а также по практической реализации инициатив в контексте международной и двусторонней парламентской деятельности.