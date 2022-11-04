Япония считает возможными новые провокации КНДР, в том числе ядерное испытание

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуною заявил о намерении обеспечить безопасность и мирную жизнь граждан страны

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что КНДР может предпринять дополнительные шаги, которые в Токио называют провокациями, в том числе провести очередное ядерное испытание. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуною

"Северная Корея может предпринять еще провокационные действия, в том числе ядерное испытание. Мы будем решительно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан, продолжим сбор и анализ информации", - сказал он.

Говоря о ракетных пусках КНДР утром 3 ноября, когда в Японии сработала система предупреждения о пролете ракеты над территорией страны, однако потом выяснилось, что ракета все же упала в Японском море, Мацуно отметил, что на начальном этапе было решено как можно быстрее предупредить людей. По его словам, власти предпримут усилия для улучшения работы системы оповещения J-Alert.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов.

После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября. Пхеньян в ответ назвал это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку".