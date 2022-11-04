Reuters: доступ к нефтяному терминалу в Порт-о-Пренсе восстановили

По данным агентства, подача топлива для потребителей и промышленности возобновится 7 ноября

ГАВАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гаити восстановили доступ к топливному терминалу под городом Порт-о-Пренс, на протяжении долгого времени инфраструктура была заблокирована из-за контролировавших близлежащие районы вооруженных банд. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters.

По его данным, в понедельник планируется восстановить подачу топлива для потребителей и промышленности.

Республика Гаити в последние месяцы столкнулась с резким обострением ситуации в области безопасности и в гуманитарной сфере на фоне глубокого экономического кризиса. После решения правительства о сокращении топливных субсидий вооруженные банды блокировали топливный терминал в Порт-о-Пренсе, что привело к нарушению практически всей экономической деятельности в республике и закрытию больниц.

В начале октября премьер-министр Гаити Ариэль Анри обратился к международному сообществу с просьбой помочь в борьбе с вооруженными бандами и гуманитарным кризисом. Совбез ООН ввел санкции и оружейное эмбарго в отношении экстремистских группировок в Гаити. Генсек всемирной организации Антониу Гутерриш предложил рассмотреть вопрос о развертывании международных сил для решения гуманитарного кризиса в Гаити, однако некоторые политические силы страны настроены против введения иностранного контингента.