Эксперт считает, что визит Шольца в Пекин снижает уровень угрозы конфронтации ЕС с Китаем

Канцлеру ФРГ приходится сопротивляться существующей в Европе "политической тенденции к противодействию Китаю и сближению с США", полагает научный специалист Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай позволяет устранить риски обострения конфронтации между Евросоюзом и КНР. Такую точку зрения высказал в пятницу научный специалист Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь.

"Визит Шольца в Китай - это удар по тормозам в условиях, когда Европа движется в сторону крайней конфронтации", - приводит его мнение газета Global Times. По словам политолога, канцлер ФРГ "испытывает на себе огромное давление как в Германии, так и на уровне ЕС". Как полагает Сунь Кэцинь, германскому лидеру приходится сопротивляться "политической тенденции к противодействию Китаю и сближению с США", которая существует в Европе.

"Шольц представляет реалистичные интересы ФРГ и европейской стороны. За ним стоят силы, которые придают особое значение гармоничному сотрудничеству между Китаем, Германией и Европой", - добавил эксперт. По его мнению, визит Шольца в КНР - это "возвращение к рациональному мышлению" руководства ЕС касательно выстраивания отношений с Пекином. "Это позитивный сигнал для тех, кто продвигает китайско-европейское сотрудничество", - подытожил Сунь Кэцинь.

Недовольство стратегией канцлера в ФРГ

В октябре внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Норберт Рётген обвинил Шольца в проведении "ошибочной политики в отношении Пекина", которая чревата усилением зависимости германской экономики от Китая. По его мнению, под угрозу может быть поставлен даже суверенитет Германии.

Среди представителей германской оппозиции есть мнение, что канцлер "раскалывает Европейский союз, заискивая перед руководством КНР". Как заявил эксперт по вопросам прав человека фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Михаэль Брандведет, при взаимодействии с Пекином глава правительства ФРГ "ведет себя тихо и слабо".

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц 4 ноября нанесет визит в Китай, где, как ожидается, проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Главу правительства во время визита будет сопровождать экономическая делегация. Переговоры будут охватывать весь спектр двусторонних отношений и международную повестку дня.