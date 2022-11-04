Зеленский предложил "найти место" в Брюсселе для запрещенных на Украине партий

Украинский президент назвал запрещенные в его стране политические силы "русскими партиями"

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил "найти место" в Брюсселе для партий, чья деятельность была запрещена в его стране. Об этом он заявил в пятницу в интервью испанской газете El País.

"Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии? - сказал президент. - Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там". Украинский президент также выразил желание увидеть, как ЕС воспримет "европейские ценности" этих политических сил после того, как они их продемонстрируют.

Зеленский объявил в конце марта о приостановке по решению СНБО деятельности нескольких оппозиционных партий, якобы связанных с РФ, на период военного положения.