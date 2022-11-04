Представители Минобороны Белоруссии и ФРГ подтвердили прозрачность отношений сторон

Стороны обсудили отдельные вопросы и особенности работы аппаратов атташе двух стран

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Представители министерств обороны Белоруссии и Германии подтвердили конструктивность и прозрачность отношений сторон. Об этом в пятницу по итогам встречи с военным атташе ФРГ Андреасом Ляйбнером сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Состоялась рабочая встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в РБ подполковником Андреасом Ляйбнером. Обсуждены отдельные вопросы и особенности работы аппаратов атташе двух стран. Подтверждена конструктивность и прозрачность отношений, обоснованы действия сторон", - написал Ревенко в Twitter.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет. Он подчеркнул, что белорусы и немцы должны вместе сделать "свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния и не допустить новой катастрофы".