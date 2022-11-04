СМИ: бывшего генпрокурора Шанхая арестовали по подозрению в получении взяток

В результате расследования установили, что Чжан Бэньцай использовал служебное положение в целях личного обогащения, получал взятки от третьих лиц за решение различных вопросов, связанных с бизнесом и продвижением определенных проектов

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Верховная народная прокуратура КНР выдала ордер на арест бывшего генерального прокурора Шанхая Чжан Бэньцая, который подозревается в получении взяток. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.

Внутрипартийное расследование в отношении бывшего чиновника контролирующие органы начали в июне этого года, а в сентябре он был исключен из рядов Компартии Китая и уволен с государственной службы. В результате расследования было установлено, что Чжан Бэньцай использовал свое служебное положение в целях личного обогащения, получал взятки от третьих лиц за решение различных вопросов, связанных с бизнесом и продвижением определенных проектов. Сумма взяток пока не указывается.

Это уже не первый коррупционный скандал в судебной системе и органах прокуратуры города. В конце октября 2018 года бывший генеральный прокурор Шанхая Чэнь Сюй был приговорен к пожизненному заключению за взятки и коррупцию.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.