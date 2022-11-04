В Киеве сообщают об экстренных отключениях электричества

Как сообщили в ДТЭК, энергетики компании вместе со специалистами национальной энергетической компании "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Экстренные отключения электроэнергии происходят в Киеве, действие графиков аварийных отключений приостановлено. Об этом в пятницу сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые были составлены раньше, пока неактуальны", - говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Как сообщили в ДТЭК, энергетики компании вместе со специалистами национальной энергетической компании "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Ранее сегодня мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что число потребителей, оставшихся без электричества в Киеве, увеличилось до 450 тыс. По его словам, это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в центральном и северном регионах Украины, в том числе в Киеве. Позже компания предупредила о возможных экстренных отключениях в столице в связи с перегрузкой электросети.