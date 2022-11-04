Глава МИД Испании полагает, что ЕС ждет новый наплыв беженцев с Украины

Хосе Мануэль Альбарес выразил радость по поводу решения России возобновить участие в зерновой сделке

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Евросоюз ждет новый массовый наплыв украинских беженцев. Соответствующее мнение министр выразил в интервью радиостанции Cadena SER.

"Мне кажется, что это достаточно неизбежно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности нового массового прибытия беженцев с Украины в ЕС. "Я думаю, что мы движемся к обострению конфликта", - добавил министр. По его мнению, "очевидно, что жизнь усложняется, и это окажет влияние на моральный дух гражданского населения" на Украине.

Он также отметил, что Киев попросил в качестве помощи у Мадрида стекло. "На данный момент стекло является очень дорогим предметом на Украине и очень нужным", - сказал Альбарес, заметив, что Испания предоставила самый большой пакет гуманитарной помощи, который когда-либо оказывала одной стране.

Глава МИД выразил радость по поводу решения России возобновить участие в зерновой сделке. "Я рад, что Россия решила вернуться к этому [зерновому] соглашению, потому что мы говорим о том, что это зерно означает питание для тысяч человек на всей планете", - заявил глава МИД. Он также высказал мнение, что "Китай может сыграть очень важную роль" в ситуации вокруг Украины.

По словам Альбареса, испанские компании будут участвовать в восстановлении Украины. "Испания будет вовлечена, - сказал он. - У нас есть компании, которые имеют большой опыт в области строительства, как в гражданской инфраструктуре, автомагистралях, аэропортах, так и в жилищном строительстве".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.