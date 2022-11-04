Китай призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове

В МИД КНР заявили, что считают необходимым избегать действий и риторики, способных привести к эскалации напряженности

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китай призывает все стороны к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове, считая необходимым избегать действий и риторики, способных привести к эскалации напряженности. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Усилия для политического урегулирования ситуации и недопущения эскалации напряженности должны быть предприняты каждой заинтересованной стороной. <...> Китай надеется, что все стороны будут избегать риторики и действий, способных привести к эскалации кризиса", - отметил официальный представитель МИД.

31 октября США и Республика Корея начали совместные военно-воздушные учения Vigilant Storm с участием около 240 самолетов, в Пхеньяне их раскритиковали. В ответ на ракетные пуски КНДР Сеул и Вашингтон приняли решение продлить маневры до 5 ноября. В четверг КНДР запустила не менее шести баллистических ракет, в том числе одну межконтинентальную.