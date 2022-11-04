Лукашенко обвинил Запад в раскручивании инфляционных процессов в мире

Президент Белоруссии также отметил, что пандемия коронавируса была необходима, чтобы навредить экономикам всего мира и прежде всего Китая

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Запад в создании условий, приведших к экономическим проблемам большинства стран мира.

"Сегодняшняя инфляция, которую мы завозим в основном к себе, - это инфляция, созданная Соединенными Штатами Америки. И отчасти Евросоюзом: вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали. Но главное - такие, как у нас экономики, и таких подавляющее большинство в мире, должны были рухнуть. И они сегодня валятся, разваливаются. И последствия Россия ощущает, и еще больше ощутит", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, передает агентство БелТА.

Он считает верным решение не останавливать реализацию проектов и производство в период пандемии. "Люди многие тогда не понимали, что я им предлагал. Весь мир идет таким образом, а вот он хочет угробить белорусов. Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства", - сказал Лукашенко. "А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает. И они напечатали немало денег", - отмети он.