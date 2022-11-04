4 ноября, 09:47

Лукашенко заявил, что Белоруссия может производить с КНР лекарства для "вредного Запада"

Президент Белоруссии поблагодарил Китай "за колоссальную помощь и поддержу"

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает перспективным сотрудничество с Китаем по производству лекарственны препаратов, в том числе для западного рынка.

"Мы еще думаем о лекарствах, которые готовы производить для вредного Запада, вместе с китайцами", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, созданную при поддержке Китая, передает агентство БелТА.

"Спасибо большое за колоссальную помощь и поддержу. Такую помощь и поддержку могут оказать только близкие друзья", - отметил Лукашенко, обращаясь к послу Китая в Белоруссии Се Сяоюну. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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