Шольц заявил, что ФРГ и Китай считают неприемлемыми атомные угрозы

Канцлер Германии также заявил, что Пекин должен повлиять на Москву по вопросу Украины

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Германия и Китай едины во мнении, что атомные угрозы неприемлемы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Пекине на пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Ее транслировал в пятницу телеканал n-tv.

По словам канцлера, он и председатель КНР Си Цзиньпин "едины во мнении, что атомные угрозы безответственны и очень опасны".

Как ранее заявил Си Цзиньпин, Китай выступает против применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта и настаивает, чтобы международное сообщество в кратчайшие сроки запустило переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Кроме того, Шольц заявил, что Китай должен повлиять на Россию по вопросу Украины.

"Важно, чтобы Китай оказал свое влияние на Россию", - сказал он, добавив, что поднял эту тему на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Шольц в очередной раз призвал Россию остановить СВО на Украине и вывести свои войска.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.