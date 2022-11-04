МИД КНР не комментирует информацию о встрече Си Цзиньпина с Кисидой

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно ранее также отметил на пресс-конференции, что решение насчет возможной встречи премьера Японии и председателя КНР в середине ноября еще не принято

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китайский МИД не стал комментировать информацию о возможной встрече председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммита стран Восточной Азии, которые пройдут в середине ноября в Камбодже. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

"В настоящий момент я не могу сообщить никакой информации по этому вопросу", - ответил официальный представитель МИД КНР на вопрос журналиста.

В пятницу генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно также отметил на пресс-конференции, что решение насчет возможной встречи премьера Японии и председателя КНР в середине ноября еще не принято.

Ранее газета "Санкэй" сообщила со ссылкой на источники, что встреча лидеров двух стран может пройти на полях одного из международных мероприятий в Азиатском регионе. В середине ноября в Камбодже пройдет саммит АСЕАН, позднее в Индонезии будет организован саммит G20, а после в Таиланде - саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях этих мероприятий, по данным источников агентства Киодо, также готовится трехсторонняя встреча на высшем уровне между Японией, США и Южной Кореей.