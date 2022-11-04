4 ноября, 10:12

Моравецкий и Сунак договорились продолжать поддержку Украины и укрепление НАТО

В ближайшее время правительства двух стран могут провести консультации

ВАРШАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Польша и Великобритания договорились продолжать сотрудничество, поддерживая Украину и укрепляя НАТО. Об этом заявил в пятницу в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам телефонного разговора с британским коллегой Риши Сунаком.

"Я говорил с новым премьером Великобритании. Риши Сунак заверил, что наше сотрудничество в области экономики, финансов, энергетической безопасности, а также дальнейшего укрепления НАТО и поддержки Украины будет продолжено", - отметил глава польского правительства.

По его словам, в ближайшее время правительства двух стран могут провести консультации. "Уже скоро очередные польско-британские межправительственные консультации", - написал Моравецкий. 

Теги:
УкраинаВеликобританияПольшаМоравецкий, МатеушСунак, Риши
© Информационное агентство ТАСС
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