Вучич проведет встречу с патриархом Порфирием по ситуации в Косове и Метохии

Встреча состоится 6 ноября

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич проведет встречу с Патриархом Сербским Порфирием по ситуации в Косове и Метохии. Об этом сообщила в пятницу газета "Вечерне новости" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что экстренная встреча Вучича с руководством Сербской православной церкви - патриархом и Священным Синодом состоится в воскресенье. Президент ознакомит патриарха и архиереев "с тяжелой ситуацией в Косове и Метохии, сложившейся в результате действий властей непризнанного Косова".

Ранее власти непризнанного Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, с 1 ноября 2022 года. Штрафы составят 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.