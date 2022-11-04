Суд оставил под домашним арестом замглавы партии "Шор" Таубер

Марину Таубер задержали в июле, против нее были выдвинуты обвинения по двум уголовным делам, касающимся фальсификации отчета о финансовом управлении партией и финансировании со стороны организованной криминальной группы

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Районный суд Кишинева оставил под домашним арестом вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер. Об этом она сообщила журналистам в пятницу после заседания суда.

"Просьба моих адвокатов была отклонена. Это означает, что я остаюсь под домашним арестом", - сказала политик. Ранее 25 октября она была помещена под арест на 30 суток.

Таубер задержали в июле, против нее были выдвинуты обвинения по двум уголовным делам, касающимся фальсификации отчета о финансовом управлении партией и финансировании со стороны организованной криминальной группы. Депутат парламента заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. Она считает, что за решением прокуратуры стоит правящая Партия действия и солидарности.

В 2021 году после победы в первом туре выборов мэра города Бельцы Таубер отстранили от участия в избирательной гонке. Это решение вызвало возмущение у политиков и экспертов, которые считают, что ЦИК Молдавии принимал решение также под давлением правящей партии.

В этом году под следствием также оказался экс-президент Молдавии и бывший лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Он считает, что за действиями надзорного органа стоит цель ослабить крупнейшую оппозиционную партию.