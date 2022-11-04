Минобороны КНР потребовало от Пентагона пересмотра оборонной стратегии США

Как уточнил официальный представитель ведомства Тань Кэфэй, подобный настрой Вашингтона свидетельствует, что американское руководство по-прежнему вынашивает идеи времен холодной войны

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китайская сторона требует от США пересмотра американской оборонной стратегии, поскольку считает недавно опубликованный доклад Пентагона откровенной клеветой на армию КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

"В Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов есть упоминания о Китае и ошибочные утверждения об "угрозе", как и в докладе [Белого дома] по стратегии государственной безопасности, - говорится в распространенном заявлении. - Американская сторона искажает факты и разжигает соперничество между ведущими державами, ссылаясь на "вызовы", которые якобы исходят от Китая. США, руководствуясь интересами собственной оборонной стратегии, клевещут на обычный процесс развития вооруженных сил КНР".

Как уточнил официальный представитель, подобный настрой Вашингтона свидетельствует, что американское руководство по-прежнему вынашивает идеи времен холодной войны. "Китайская сторона выражает решительный протест и уже сделала США серьезное представление по этому поводу, - добавил Тань Кэфэй. - Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты сняли цветные очки и исправили ошибки, которые были допущены по отношению к КНР".

Он также заверил, что Пекин неизменно проводит мирную политику, соблюдая устав ООН. Тань Кэфэй уточнил, что Китай никогда не будет первым использовать свой ядерный арсенал.

"Мощная китайская армия означает не только стратегическую поддержку ради защиты суверенитета, единства и территориальной целостности нашей страны. Это надежная сила, которая обеспечивает мир и стабильность в регионе, а также во всем мире", - подытожил он.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал новую Стратегию национальной обороны США, согласно которой Вашингтон рассматривает КНР как основной вызов для Соединенных Штатов, а Россию считает "острой угрозой". В документе подчеркивается, что американские власти должны "принять срочные меры по поддержанию и укреплению сдерживания".