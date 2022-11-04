Лукашенко заверил белорусов в полном контроле на потребительском рынке страны

Президент Белоруссии отметил, что дефицита товаров в связи с регулированием цен не будет

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Государство полностью контролирует ситуацию на потребительском рынке Белоруссии, никакого дефицита товаров в связи с регулированием цен не будет. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

"Не переживайте за дефицит. Мы контролируем этот вопрос", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

В частности, он не видит проблем с насыщением отечественного рынка продовольственными товарами, учитывая, что Белоруссия не только полностью себя обеспечивает продуктами, но еще и экспортирует на несколько миллиардов долларов.

Лукашенко предостерег торговые компании, которые попытаются уйти с рынка. "В основе должна лежать справедливость - не экономическая категория, но очень важная для людей. Всех приведем в чувство", - сказал президент страны.