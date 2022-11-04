В парламенте Армении исключили встречи с коллегами из Азербайджана до решения проблем

В трехстороннем заявлении от 31 октября в Сочи лидеры Армении, Азербайджана и России Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин отметили важность формирования позитивной атмосферы между Ереваном и Баку

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Парламент Армении исключает возможность переговоров с азербайджанскими депутатами до решения гуманитарных и других вопросов. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе законодательного органа страны.

"Никаких других обсуждений или встреч на данный момент не может быть до тех пор, пока не будут выполнены пункты, принятые сочинским трехсторонним заявлением от 31 октября, которые касаются безотлагательного решения гуманитарных проблем, воздержания от применения силы и решения всех проблем исключительно на основе суверенитета, территориальной целостности и взаимного признания границ", - отметили в пресс-службе.

В трехстороннем заявлении от 31 октября в Сочи лидеры Армении, Азербайджана и России Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин отметили важность формирования позитивной атмосферы между Ереваном и Баку для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.