Колумнисты Guardian призвали не мешать дискуссиям об урегулировании конфликта на Украине

По мнению экспертов, во время конфликтов наподобие нынешнего "свободные дискуссии по поводу ставок, стоимости и рисков определенного политического выбора не только уместны, но в высшей степени необходимы"

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Переговоры между Россией и Украиной могут казаться невозможными сейчас, но они будут необходимы в будущем для завершения конфликта, а практика осуждения тех, кто сегодня предлагает пойти по пути дипломатии, "не просто вызывает сожаление, это вредно". Такое мнение высказали в статье, опубликованной в британской газете The Guardian, американский политолог Раджан Менон и эксперт в области внешней политики, колумнист Chicago Tribune и Newsweek Дэниэл Депетерис.

По их мнению, во время конфликтов наподобие нынешнего "свободные дискуссии по поводу ставок, стоимости и рисков определенного политического выбора не только уместны, но в высшей степени необходимы". Как отмечается в статье, субъективное определение допустимых параметров дискуссии "не только оказывает плохую услугу свободе мысли, но и потенциально ведет к ситуации, в которой здравые альтернативные варианты политики отвергаются", а "аргументированная дискуссия становится жертвой".

Менон и Депетрис указывают на то, что конфликты являются непредсказуемыми и "сторона, которая продвигается вперед сегодня, может отступать завтра или через полгода". По их мнению, по мере того, как противостояние на Украине будет продолжаться в течение месяцев и, возможно, лет, "экономические издержки для Запада от поставок вооружения и экономической помощи Украине, которые уже значительны, будут расти, особенно если Россия продолжит неослабевающие атаки на украинскую экономическую инфраструктуру".

"Если экономические условия на Украине ухудшатся, а в США случится рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более заметными, если это поможет уменьшить бремя на экономику", - полагают авторы статьи. По их мнению, представление о том, что выдвижение предложений для завершения конфликта "предает Киев и помогает Москве, абсурдно". "Нам требуются конструктивные переговоры по поводу дипломатических решений. В один день они понадобятся", - отмечается в статье.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.