Kyodo: в заявление глав МИД G7 включат пункт о сохранении санкций против России

Главы дипломатии стран G7, пишет агентство, планируют также выразить несогласие с "односторонними попытками изменить статус-кво силой", в чем несколько стран периодически обвиняют Китай

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Главы МИД G7, как ожидается, включат в совместное заявление по итогам встречи в Мюнстере пункт о сохранении жестких санкций против России в связи с ситуацией на Украине, а также о продолжении помощи Киеву. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на японских официальных лиц.

Кроме того, как ожидается, министры повторят неоднократно отвергнутые Москвой утверждения об угрозе применения ядерного оружия со стороны РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.

Главы дипломатии стран G7, пишет Kyodo, планируют также выразить несогласие с "односторонними попытками изменить статус-кво силой", в чем ряд стран периодически обвиняет Китай. При этом они также намерены призвать к мирному решению вопроса Тайваня, подчеркнув важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Ситуация вокруг Тайваня резко обострилась после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, с резкой критикой которого выступил Пекин, неоднократно призывавший воздерживаться от провокаций и вмешательства во внутренние дела КНР.

В то же время главы МИД G7, как предполагается, в совместном заявлении выступят с осуждением ракетных пусков КНДР, участившихся в последние дни в ответ на самые масштабные за пять лет совместные военно-воздушные учения США и Республики Корея Vigilant Storm с участием около 240 самолетов.

В повестке встречи глав МИД G7 также вопросы продовольственной и энергетической безопасности, ситуация в Иране.