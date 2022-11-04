Британский кабмин исключил возможность выборов в парламент Северной Ирландии в 2022 году

Министр по делам Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис объявил о проведении повторных выборов из-за того, что за последние полгода в Ольстере так и не было сформировано правительство

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Повторные выборы в Ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоятся не в декабре этого года, а позднее. Об этом сообщил в пятницу министр по делам Северной Ирландии в британском правительстве Крис Хитон-Харрис.

"Я могу подтвердить, что выборы в Ассамблею не состоятся в декабре. Нынешнее законодательство обязывает меня назвать дату выборов, которые должны пройти в течение 12 недель, начиная с 28 октября. На следующей неделе я сделаю заявление в парламенте и представлю дальнейшие шаги", - сказал министр. Ранее британские СМИ называли возможной датой подобных выборов 15 декабря.

28 октября Хитон-Харрис объявил о проведении повторных выборов на том основании, что за последние полгода в Ольстере так и не было сформировано правительство. К этой дате партия "Шинн фейн", победившая на майских выборах, должна была сформировать коалиционное правительство вместе с Демократической юнионистской партией (ДЮП). ДЮП спровоцировала политический кризис, отказавшись от сотрудничества с "Шинн фейн" в знак протеста против положений протокола по Северной Ирландии, подписанного Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о Brexit. По словам лидера ДЮП Джеффри Доналдсона, прописанные в протоколе таможенные правила "подрывают экономику" региона.

Проблемы Ольстера

Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в Северной Ирландии, обязывает обе стороны формировать коалицию и делить посты в кабинете министров. Ситуация в Ольстере обострилась после вступления в силу торгового соглашения, заключенного в декабре 2020 года и определившего условия сотрудничества между Великобританией и ЕС после Brexit. Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей королевства.

Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию затруднены, что вызвало недовольство местного населения и способствовало поражению ДЮП на выборах. Власти Великобритании и ЕС ведут переговоры об изменении положений протокола, но пока безрезультатно.