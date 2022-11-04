Глава МИД Британии пообещал Украине и странам Африки дальнейшую поддержку со стороны G7

Переговоры министров проходят в исторической ратуше города

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли подчеркнул необходимость оказания дальнейшей поддержки Украине и странам Африки со стороны Группы семи (G7). Об этом он заявил в пятницу на встрече министров иностранных дел "Большой семерки", которая проходит в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ.

"Важно поддерживать как народ на Украине в обороне, так и снять давление со стран всего мира, граждане которых страдают от отсутствия продовольственной безопасности и находятся на грани голода", - сказал Клеверли. Вот почему встреча G7 с "друзьями из Африки", по его словам, настолько важна.

В четверг в Мюнстере открылась двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) под председательством Германии. Помимо государств "Большой семерки", в пятницу в ней принимают участие представители африканских стран и Африканского союза. Кроме вопросов продовольственной и энергетической безопасности, будут обсуждаться последствия пандемии коронавируса и конфликты в Сахеле и на Африканском Роге.

Переговоры министров проходят в исторической ратуше города. Это место, как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок газете Wirtschafts Nachrichten, было выбрано неслучайно. В одном из залов этой ратуши в 1648 году был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне. В соответствии с ним, в частности, Нидерланды стали независимым государством.