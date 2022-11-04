Британия и Япония назвали важной международную координацию по теме ракетных запусков КНДР

Стороны осудили недавние ракетные запуски КНДР

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Великобритания и Япония осудили недавние ракетные запуски, произведенные КНДР, отметив важность координации международных усилий по этому вопросу. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака по итогам его телефонного разговора с японским коллегой Фумио Кисидой.

"Оба лидера осудили недавние ракетные запуски Северной Кореи, и премьер-министр [Великобритании] сказал, что жизненно важно, чтобы международное сообщество продолжало тесно координироваться по вопросу наилучших возможных вариантов действий", - отмечается в коммюнике.

"Подтвердив важность обеспечения свободного и независимого Индо-Тихоокеанского региона, премьер-министр сказал, что Великобритания едина с Японией в вопросе региональных проблем", - добавили на Даунинг-стрит.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.

КНДР в ответ назвала это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку".