СМИ: первый суд по делу о "золотых" паспортах на Кипре снял все обвинения с подозреваемых

Суд признал невиновными четыре юридических и пять физических лиц, включая адвоката из Ларнаки, которых обвиняли в причастности к предоставлению кипрского гражданства находящемуся в розыске гражданину Ирана и его родителям

НИКОСИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Уголовный суд провинции Ларнака снял в пятницу все обвинения с лиц, проходящих по первому в истории острова делу о злоупотреблениях скандальной программой предоставления "золотых" паспортов. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

Суд признал невиновными четыре юридических и пять физических лиц, включая адвоката из Ларнаки, которых обвиняли в причастности к предоставлению кипрского гражданства находящемуся в розыске гражданину Ирана и его родителям. В общей сложности им было предъявлено 36 обвинений, включая такие как участие в сговоре с целью совершения преступления, обман государства, подлог и оборот поддельных документов.

В частности, юридическую фирму и аффилированных с ней поставщиков услуг обвиняли в предоставлении властям ложной информации о личности иранца, который разыскивается Интерполом за преступления, связанные с мошенничеством, и за хищение крупных денежных сумм.

Дело, поданное 14 мая 2021 года в окружной суд Ларнаки и затем переданное на рассмотрение уголовного суда этой провинции, было основано на выводах специальной следственной комиссии, занимавшейся расследованиями случае злоупотребления схемой предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова.

Схема действовала на острове в течение более чем 10 лет. За это время обладателями "золотых" паспортов Кипра стали порядка 7 тыс. человек. Назначенная правительством следственная комиссия под председательством экс-главы Верховного суда Мирона Николатоса установила, что данная схема функционировала без необходимого надзорного механизма и без системы сдержек и противовесов, что привело к тому, что в более чем 52% случаев обладателями кипрского гражданства стали лица, не имевшие для этого достаточных оснований.

Скандал вокруг злоупотребления кипрскими чиновниками инвестиционной паспортной программой привел к отставке в позапрошлом году спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса - формально второго лица в государстве, который выразил готовность посодействовать получению кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору и теперь выступает в качестве ответчика вместе с тремя другими фигурантами уголовного дела. Об этом свидетельствовал видеоматериал, который телеканал Al Jazeera показал 12 октября 2020 года. На следующий день после выхода этого материала в эфир кабинет министров Республики Кипр принял решение прекратить практику выдачи "золотых паспортов", завершив действие программы с 1 ноября 2020 года.