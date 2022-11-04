ЮАР, Россия и Китай планируют провести совместные военно-морские учения на юге Африки

Defence web сообщает, что учения планируется провести в прибрежных районах провинции Квазулу-Наталь

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести в феврале 2023 года вторые по счету совместные военно-морские учения в акватории на юге Африки. Об этом сообщил в пятницу южноафриканский новостной портал Defence web со ссылкой на Национальные силы обороны ЮАР.

Учения планируется провести в прибрежных районах провинции Квазулу-Наталь, отмечает издание. Окончательные решения, относящиеся к задачам учений, будут приняты в предстоящем месяце.

Первые трехсторонние военно-морские учения ЮАР, России и Китая состоялись в ноябре 2019 года. Они прошли в водах ЮАР в акватории возле мыса Доброй надежды.