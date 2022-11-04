Парламент Болгарии одобрил проект приобретения еще восьми самолетов F-16 у США

В поддержку законопроекта высказались депутаты пяти политических объединений - 162 человека

СОФИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Парламент Болгарии одобрил в пятницу большинством голосов проект инвестиционных расходов в рамках международного договора с США о приобретении восьми новых самолетов F-16C/D Block 70, боеприпасов, средств для обучения и поддержки, запасных частей, а также о первоначальной поддержке и обучении болгарских ВВС. В поддержку законопроекта высказались депутаты пяти политических объединений - 162 человека, против голосовали болгарские социалисты и представители партии "Возрождение" - 44 депутата, восемь воздержались.

В конце октября техническое правительство страны уполномочило министра обороны подписать договор сразу после того, как Народное собрание одобрит соответствующий проект инвестиционных расходов. На покупку этой, уже второй партии из восьми самолетов Болгария готова выделить 2,6 млрд левов (около $1,3 млрд).

В 2019 году София заключила контракт с США на поставку восьми модернизированных F-16 Block 70, внеся за это предоплату $#1,26 млрд. Данное решение было одобрено в Брюсселе и Вашингтоне. США обязались начать поставлять самолеты в 2023 году, однако "из-за нарушений цепочек поставок в результате пандемии коронавируса" было заявлено, что начало исполнения контракта будет отложено до 2025 года. Самолеты из второй партии могут быть доставлены в 2027 - 2029 годах.