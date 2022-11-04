Kyodo: Япония прорабатывает встречи премьера с президентами США и Южной Кореи

По данным источников агентства, встречи на высшем уровне могут пройти в середине ноября на полях международных мероприятий в Азии

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии прорабатывает двусторонние встречи между японским премьер-министром Фумио Кисидой и президентами США и Южной Кореи Джо Байденом и Юн Сок Ёлем. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на источники, отметив, что встречи на высшем уровне могут пройти в середине ноября на полях международных мероприятий в Азии.

В середине ноября в Камбодже пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), позднее в Индонезии будет организован саммит G20, а после в Таиланде - саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях этих же мероприятий, по данным японских СМИ, также рассматривается проведение встречи Кисиды с председателем КНР Си Цзиньпином, а также трехстороннего саммита с лидерами США и Южной Кореи.

Сообщения о возможных переговорах Кисиды с южнокорейским президентом появились вскоре после его встречи за обедом с экс-премьером Японии Таро Асо, являющимся заместителем Кисиды на посту председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Двумя днями ранее он посетил Сеул и встретился там с Юн Сок Ёлем в попытке нащупать пути налаживания двусторонних отношений, резко ухудшившихся при прежнем президенте Мун Чжэ Ине, когда местные суды приняли серию решений, предписавших японским корпорациям и государству выплатить компенсации южнокорейским рабочим, которых во время Второй мировой войны заставляли трудиться в Японии, а также женщинам, насильственно мобилизованным в японские армейские бордели.

Токио отвергает такие требования, ссылаясь на то, что все финансовые претензии подобного рода были урегулированы еще при установлении двусторонних дипломатических отношений в 1965 году. В результате активы некоторых японских компаний, ожидаемо не выполнивших требования судок, были конфискованы.

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неоднократно подчеркивал готовность наладить отношения с Японией. Кисида хочет встретиться с ним, однако ему приходится учитывать настроения консервативной части ЛДП, которая, как писала газета Asahi, будет недовольна такой встречей на высшем уровне, пока не решена проблема работы японских корпораций в Южной Корее. Поэтому до нынешнего момента Кисида и Юн Сок Ёль могли пообщаться лишь кратко и неофициально - "на ногах". Сейчас же на фоне участившихся ракетных пусков КНДР ждать больше нельзя, и необходимо вести полноценный диалог, говорил один из близких соратников Кисиды.

На двусторонней же встрече с Байденом, как ожидается, Кисида изложит подходы Токио по планам кардинального укрепления оборонного потенциала Японии, а также обсудит ситуацию вокруг КНДР, в том числе в связи с предполагаемой подготовкой Пхеньяна к очередному ядерному испытанию.