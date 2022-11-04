Главы МИД G7 призвали Иран освободить арестованных участников акций протеста

Также главы МИД G7 осудили "задержания Ираном лиц с двойным гражданством и иностранных граждан"

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Главы МИД G7 призвали иранские власти освободить арестованных участников акций протеста и осудили задержания Ираном лиц с двойным гражданством и иностранных граждан. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "большой семерки" по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере на западе ФРГ.

"Мы осуждаем жестокое и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов и детей. <...> Мы также призываем иранские власти освободить несправедливо задержанных заключенных, включая недавно арестованных участников акций протеста, детей, журналистов и правозащитников, и обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека и злоупотреблениях", - говорится в заявлении.

"Мы решительно отвергаем практику несправедливого задержания Ираном лиц с двойным гражданством и иностранных граждан и призываем Иран прекратить отвратительную практику таких несправедливых задержаний в надежде на политическую выгоду", - утверждают главы МИД.