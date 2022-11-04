G7 продолжит вводить экономические санкции против РФ и других стран, поддерживающих СВО

В тексте заявления указано, что "если белорусские власти более прямо вовлекут Белоруссию в войну России, G7 возложит на режим огромные дополнительные расходы"

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) сообщили, что продолжат вводить экономические санкции в отношении России и других стран, оказывающих поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "большой семерки" по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере на западе ФРГ.

"Мы будем продолжать вводить экономические санкции в отношении России и других стран, физических или юридических лиц, оказывающих военную поддержку агрессивной войне Москвы, как это уже сделали некоторые из нас в отношении предоставления Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России", - утверждается в тексте.

"Мы повторяем наш призыв к белорусским властям прекратить позволять России вести агрессивную войну, в том числе разрешать российским вооруженным силам использовать территорию Белоруссии для запуска ракет, нацеленных на Украину", - отмечается в тексте. При этом указывается, что "если белорусские власти более прямо вовлекут Белоруссию в войну России, G7 возложит на режим [президента Александра Лукашенко] огромные дополнительные расходы".

Кроме того, главы МИД "Большой семерки" вновь призвали Россию немедленно прекратить спецоперацию на Украине и вывести все свои силы и военную технику. Также они заявили, что вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуждают "недавнюю эскалацию" со стороны России, включая якобы "ее нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности, объекты энергетики и водоснабжения по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников и инструкторов". "Мы также осуждаем нарушение воздушного пространства Молдавии", - резюмировали министры.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.