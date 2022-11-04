Размещение контингента Франции в Румынии может обойтись в €1 млрд

По данным Le Monde, Париж столкнулся с проблемами при переброске своих частей в Румыни

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Расходы на реализацию миссии "Орел", которая предусматривает размещение воинских подразделений Франции в Румынии, могут составить €1 млрд до конца текущего года. Об этом сообщила в пятницу газета Le Monde.

Как отмечает издание, "для миссии "Орел" можется потребоваться до €1 млрд до конца года, в том числе около €15 млн на размещение воинского контингента в Чинку". Накануне Чинку посетил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, который встретился с главой Минобороны Румынии Анджелом Тылвэром.

Как отмечает газета, это место в уезде Брашов было выбрано в качестве основной базы для контингента Франции. По данным издания, Париж столкнулся с проблемами при переброске своих частей в Румынию. В частности, Германия отказалась пропустить по своим автодорогам подразделение французских танков Leclerc. Вместо этого "танки отправятся в Румынию по более длинному железнодорожному маршруту", говорится в публикации.

По данным министерства вооруженных сил, миссия "Орел" предусматривает формирование подразделения сухопутных войск, усиленного инженерными частями и ПВО. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о наращивании военного присутствия на восточном фланге НАТО. Республика также планирует перебросить истребители Rafale в Литву и роту пехоты в Эстонию.