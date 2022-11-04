В Белоруссии заявили, что украинские силовики предприняли провокацию на границе

В Госпогранкомитете заявили, что привели резервы в боевую готовность

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Украинские силовики предприняли провокацию с использованием бронетехники на участке границы с Белоруссией. Об этом в пятницу сообщил Государственный пограничный комитет республики.

"В пункте пропуска Глушкевичи (с украинской стороны - Майдан Копищанский) 29 октября в 13:23 камерами видеонаблюдения зафиксировано движение в сторону границы с Беларусью украинского [бронетранспортера] БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете проинформировали, что "в рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения боевой техники и живой силы в случае нарушения границы", в боевую готовность были приведены резервы.

"Как неоднократно отмечалось белорусской стороной, низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований способствует возникновению провокационных ситуаций на границе и может привести к вооруженному боестолкновению", - отметили в белорусском пограничном ведомстве.

Ранее председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо указывал на то, что присутствие на украинской стороне белорусско-украинской границы неустановленных вооруженных лиц без опознавательных знаков создает опасность. Он также сообщал, что к настоящему времени "практически все пограничные мосты (с украинской стороны границы - прим. ТАСС) взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы". В целях реагирования с белорусской стороны выставлены укрупненные пограннаряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих.