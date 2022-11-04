Главы МИД G7 обвинили Иран в "недостаточном сотрудничестве" с МАГАТЭ в рамках ДНЯО

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) обвинили Иран в "недостаточном сотрудничестве" с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "большой семерки" по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере на западе ФРГ.

"Группа семи продолжит совместную работу с другими международными партнерами для решения проблемы ядерной эскалации со стороны Ирана и недостаточного сотрудничества с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия", - указано в документе.