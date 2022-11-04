СМИ: силы вооруженной оппозиции в Сирии планируется объединить в регулярную армию

По мнению Турции, реформа Сирийской свободной армии позволит навести порядок в подконтрольных оппозиции районах Сирии, избегать вооруженных стычек между силами оппозиции и привлекать виновников конфликтов к ответственности военными судами, которые планируется учредить

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Силы так называемой Сирийской свободной армии (ССА) планируется преобразовать и структурно объединить на принципах формирования регулярной армии. Об этом сообщила в пятницу газета Türkiye.

По данным издания, вопрос реформирования ССА, которую Турция поддерживает со времени ее создания, обсуждался на встрече с представителями сирийской оппозиции в городе Газиантеп на юго-востоке страны. На ней отмечалось, что Анкара продолжит оказание поддержки вооруженной оппозиции, однако считает, что структура ССА не отвечает сегодняшним реалиям и требует радикального реформирования. В частности, вооруженные отряды должны быть объединены под единым командованием, а армия должна состоять из корпусов. Кроме того, состоящие на службе в ССА лица нужно перевести на казарменное положение, а их оружие и боеприпасы следует передать новому командованию.

По мнению Турции, реформа ССА позволит навести порядок в подконтрольных оппозиции районах Сирии, избегать вооруженных стычек между силами оппозиции и привлекать виновников конфликтов к ответственности военными судами, которые планируется учредить.

ССА была создана в июле 2011 года в Турции после перехода на сторону оппозиции офицеров сирийских вооруженных сил. Силы вооруженной оппозиции противостоят действующему президенту Сирии Башару Асаду и в основном состоят из разрозненных структур.