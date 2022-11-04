Главы МИД G7 считают, что Иран не выполнил условия для восстановления ядерной сделки

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) считают, что Тегеран не выполнил необходимые условия для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере на западе ФРГ.

"Мы отмечаем, что, несмотря на многие месяцы интенсивных переговоров о возвращении к СВПД, Иран так и не принял необходимых решений", - указано в документе.